Podemos avisa al Gobierno de que no apoyará los Presupuestos «si los presenta a las bravas»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al Gobierno de que «si lleva al Congreso unos Presupuestos a las bravas», sin negociarlos con ... su formación, «los traerá para perderlos», salvo que la intención del Ejecutivo, ha insinuado la líder del partido morado, sea dirigirse «hacia unas elecciones».

Podemos ha vuelto a poner precio a su apoyo a los Presupuestos. Además de romper relaciones con Israel, una condición que mantiene pese al principio de acuerdo de paz en Gaza, Belarra ha puesto sobre la mesa que España salga de la OTAN y que el aumento del gasto militar que ya ha efectuado el Gobierno se destine a «políticas sociales, especialmente, a la vivienda». «Hay que parar los pies a Trump con hechos concretos, saliendo de la OTAN y no aumentando el gasto militar, sino dedicándolo a políticas sociales», ha insistido.

Mejorar el acceso a la vivienda, en plena crisis habitacional, pasa a ser también un requisito para Podemos. «Si el Gobierno quiere nuestros votos, tiene que prohibir la especulación con la vivienda: una persona, una casa», ha afirmado Belarra. «La especulación con la vivienda», ha enfatizado la secretaria general de Podemos, «allana el camino a la derecha y a la extrema derecha».

La líder del partido también ha reprochado al PSOE «y a otros socios del Gobierno», en velada referencia a Sumar, «que miren para otro lado y que no le den importancia a la corrupción». «El PSOE se tiene que hacer cargo de sus corruptos y asumir responsabilidades en el seno de su partido porque Ábalos y Cerdán no eran personas cualquiera que pasaban por ahí», ha asegurado Belarra.