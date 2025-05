PNV y PSE se enfrentan en el Gobierno vasco por el decreto de universidades de Sánchez

Apenas un día después de que Aitor Esteban y Eneko Andueza escenificaran su sintonía en su primera reunión oficial, PNV y PSE-EE han exteriorizado ... este jueves una brecha en el funcionamiento de la coalición. El motivo es el decreto de creación de nuevas universidades lanzado por Pedro Sánchez, que tiene el objetivo de restringir la proliferación de centros privados a base de requisitos más exigentes que los actuales. La cuestión es que el Departamento de Universidades del Gobierno vasco, en manos de los jeltzales, ha manifestado públicamente su rechazo y los socialistas denuncian que ha sido una decisión «unilateral».

El enfrentamiento se ha abierto el mismo día en que se celebra en Valencia de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la materia. Está previsto que en esa cita se debata el decreto en cuestión, una iniciativa liderada por la ministra socialista Diana Morant para poner coto a la «privatización» del sistema universitario. Se establecen criterios como que los centros deberán superar los 4.500 alumnos, que al menos el 50% tendrán que ser estudiantes de grado y que la mitad de sus profesores deberán ser doctores.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, cuyo consejero es Juan Ignacio Pérez (independiente pero de la cuota del PNV), adelantó el miércoles su oposición. En primer lugar, por cuestiones de forma: lamenta que no se haya concedido a los ejecutivos autonómicos el preceptivo trámite de audiencia; ve «injustificada» la tramitación del proyecto por la vía de urgencia; diagnostica que el decreto «invade competencias» autonómicas; y cuestiona la «oportunidad» de la iniciativa «por generar un entorno normativo restrictivo que dificulta la incorporación de nuevas universidades al sistema».

Pero el rechazo también viene argumentado por cuestiones de fondo, de contenido del texto. Entre ellas, no comparte la exigencia de un número mínimo de 4.500 alumnos porque «algunas de las mejores universidades del mundo tiene números inferiores»; porque elevar de dos a tres los programas de doctorado que deben ofrecer los centros «dificulta la especialización»; porque convertir en vinculantes los informes de las agencias de calidad «hurta la capacidad legislativa a los parlamentos autonómicos»; y porque atribuir al Estado la competencia sobre los centros online «constituye una centralización» de las atribuciones.

«Estas cosas hay que hablarlas»

Por todas estas razones, el viceconsejero de Universidades, Xabier Aizpurua, mostrará el rechazo del Gobierno vasco o al menos el del sector del PNV, que es el socio mayoritario con 10 de las 15 carteras. El PSE-EE, sin embargo, no está de acuerdo y ha salido a denunciar que esta postura no ha sido comunicada. El propio secretario general, Eneko Andueza, ha apuntado que es una decisión «unilateral» del Departamento de Pérez Iglesias, o si acaso del ala jeltzale del Ejecutivo, y ha avanzado que su partido pedirá «explicaciones» al socio de coalición por su forma de actuar.

«Es una opinión del consejero que se circunscribe a su ámbito y quizá al partido que representa, pero no al conjunto del Gobierno porque por nuestra parte no lo compartimos», ha explicado Andueza a su llegada al Parlamento vasco. El líder socialista ha afirmado que los consejeros de su formación no tenían conocimiento previo de esta circunstancia y, por tanto, «no ha sido consensuada». Ha añadido que «estas cosas hay que hablarlas» y que «siempre es conveniente» que las dos partes traten de fijar una posición conjunta, por lo que pedirán «explicaciones» en el Consejo de Gobierno del próximo martes.