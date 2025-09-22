Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, en rueda de prensa. EP

Piden la dimisión de un concejal de IU-Podemos por organizar su despedida de soltero en un auditorio municipal

La novia del concejal había solicitado permiso para organizar un concierto en uno de los dos auditorios de Valdepeñas pero un operario descubrió la fiesta privada

J.M.L.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:02

Colgar vídeos e imágenes en las redes sociales lo carga el Diablo. El único en sufrir esta máxima ha sido uno de los dos concejales ... de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), Alberto Parrilla, que el pasado viernes organizó su despedida de soltero en uno de los dos auditorios municipales de esta localidad de 30.000 habitantes. El problema es que su novia y futura esposa había solicitado permiso para utilizar el auditorio «Inés Ibáñez Braña» con el fin de celebrar un concierto pero el jefe de servicio de Cultura del Ayuntamiento los sorprendió en plena fiesta.

