Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Bernard, líder de Manos Limpias Efe

Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por la fianza y le da tres días para recurrir

El juez adopta la decisión, provisional, sobre el colectivo que impulsó la causa porque no ha presentado la documentación que justifica haber pagado el importe requerido para ejercer la acusación en el procedimiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:48

Comenta

El juez del 'caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha «apartado» de esta causa al pseudosindicato ultra Manos Limpias por no haber presentado ante el ... Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la «justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento». O sea, que no consta en la secretaría de este juzgado que en los 19 meses desde que se iniciaron estas diligencias previas el colectivo haya presentado el resguardo bancario que atestigua que ha presentado la fianza para ser parte en este procedimiento como acusación popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  2. 2 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  3. 3 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  4. 4 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  5. 5 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  6. 6 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  7. 7 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  8. 8 Cuatro torres, pasarelas al Civil y al Materno, un gran bulevar y un amplio vestíbulo, claves del tercer hospital de Málaga
  9. 9 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en un accidente en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Peinado «aparta» a Manos Limpias del 'caso Begoña' por la fianza y le da tres días para recurrir

Peinado «aparta» a Manos Limpias del &#039;caso Begoña&#039; por la fianza y le da tres días para recurrir