Pedro Sánchez y Diana Morant trasladan su apoyo al excomisionado de la dana
El Consell valenciano se suma a la preocupación sobre el estado de salud de José María Ángel
S. P.
Viernes, 8 de agosto 2025, 12:22
El intento de suicido de José María Ángel, el excomisionado del Gobierno para la dana, ha causado un enorme impacto entre sus propios compañeros ... de partido y también, como no podía se de otra forma, en los políticos que compartieron responsabilidades a lo largo de la dilatada carrera política de Ángel.
Desde el Consell valenciano han reaccionado a la noticia. Fuentes del gobierno valenciano han manifestado su deseo por la pronta recuperación del ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat y ha transmitido su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación.
Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos. https://t.co/86WhdGnFu4— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2025
Diana Morant, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, ha confesado encontrarse en estado de shock y «rota por el dolor». «Todo mi cariño hacia él y su familia en estos momentos tan duros después de semanas de acoso».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó la red social X (antes Twitter) para trasladar su apoyo a la familia en estos difíciles momentos.
