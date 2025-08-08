Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Efe

Pedro Sánchez y Diana Morant trasladan su apoyo al excomisionado de la dana

El Consell valenciano se suma a la preocupación sobre el estado de salud de José María Ángel

S. P.

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:22

El intento de suicido de José María Ángel, el excomisionado del Gobierno para la dana, ha causado un enorme impacto entre sus propios compañeros ... de partido y también, como no podía se de otra forma, en los políticos que compartieron responsabilidades a lo largo de la dilatada carrera política de Ángel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

