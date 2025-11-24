Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Arnaldo Otegi, en una imagen de archivo.

Otegi niega que se reuniera con Sánchez: «Nunca he estado con él»

Desmiente una información publicada este fin de semana que asegura que el secretario general de EH Bildu se reunió con el líder socialista cuando preparaba la moción de censura de 2018

Alberto Surio

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:27

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha negado tajantemente que participase en su momento en una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para negociar el apoyo de la izquierda independentista a la moción de censura de junio de 2018 que desembocó en la salida del poder de Mariano Rajoy. El digital 'El Español' publicó este fin se semana que Sánchez y Otegi, acompañados del socialista Santos Cerdán, se reunieron antes de aquella sesión parlamentaria en un caserío vasco tras ser conducido al mismo por Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, investigado por el cobro de mordidas en contratos de obras públicas. También señalaba que la cita había sido auspiciada por Antxon Alonso, empresario también involucrado presuntamente en la trama como propietario de la empresa Servinavar.

