Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. D.V.

Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»

El líder de EH Bildu señala, por el contrario, que en las conversaciones con el PP en los noventa Aznar señaló que Euskadi «podría ser independiente si se hace de manera pacífica»

Jorge Sainz

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dado más detalles este martes para negar que se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro ... Sánchez, para cocinar la moción de censura al Gobierno del PP de Mariano Rajoy. «Nunca he hablado con el presidente del Gobierno. Yo en su día dije que conozco a Santos Cerdán y al mismo tiempo digo que no he mantenido contacto ni físico ni telefónico con Pedro Sánchez. No tendría inconveniente en hacerlo pero no es verdad. Todo forma parte de una estrategia golpista, de golpe blando», ha señalado en una entrevista en Radiocable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  9. 9 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  10. 10 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»

Otegi: «No he mantenido contacto ni telefónico ni físico con Sánchez. No tendría inconveniente pero no es verdad»