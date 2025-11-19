Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El president del Govern, Salvador Illa, y la diputada de Aliança Catalana, Silvia Orriols, durante una sesión plenaria, en el Parlament de Cataluña. EP

Las opciones autoritarias ganan posiciones en Cataluña

Un 11% de la población asegura que le da igual un régimen que otro, el nivel más alto de las dos últimas décadas

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:28

Comenta

La democracia sigue siendo el sistema preferido por los catalanes de forma muy mayoritaria, pero las opciones ultras empiezan a hacerse un hueco cada vez ... mayor. Un ejemplo está en el Parlamento catalán, en el que desde hace un año tienen representación dos partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana, con 11 y dos diputados, respectivamente y con perspectivas de crecimiento en ambos casos. Un estudio del ICPS, centro de estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que en 2008, el 93% de la ciudadanía consideraba la democracia como su sistema idóneo de gobierno. Ese porcentaje ha caído once puntos en casi dos décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las opciones autoritarias ganan posiciones en Cataluña

Las opciones autoritarias ganan posiciones en Cataluña