Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos Vizcaya desciende del avión en el aeropuerto de Sondika tras rematar la negociación del Estatuto de Gernika en Madrid en 1979. E. C.

Muere el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Fue una figura clave en la redacción del Estatuto de Gernika y se salvó de milagro del accidente aéreo en el monte Oiz

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

El exportavoz del PNV en el Congreso Marcos Vizcaya ha fallecido este lunes a los 78 años. Principal referente de los peneuvistas en Madrid durante ... la Transición y uno de los grandes artífices del Estatuto de Gernika aún vigente, el abogado natural de Gorliz se retiró muy pronto de la actividad pública, en 1986, justo antes de la escisión que dio lugar a EA. Alineado con el sector crítico, prefirió alejarse de la política y regresar a su carrera profesional, aunque años después participó en varios actos del partido presidido por Xabier Arzalluz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  3. 3 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  4. 4

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  5. 5 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  6. 6 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  7. 7 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  8. 8 Solicitudes para el programa Termalismo del Imserso 2026: fechas y plazos
  9. 9

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años

Muere el exportavoz del PNV Marcos Vizcaya a los 78 años