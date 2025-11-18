Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las conversaciones entre Cerdán y Antxon a través de la aplicación Threema incluida en el informe de la UCO. D. V.

Móviles apagados y un Whatsapp a prueba de espías: así trataban Cerdán y Antxon de ocultar sus citas

El informe de la UCO destaca que ambos y Justo, apoderado en Acciona, «otorgaban a sus encuentros un alto grado de privacidad»

Alexis Algaba y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:36

Móviles apagados, un sistema de mensajería a prueba de espías, reuniones en inmuebles alquilados por Servinabar y videoconferencias con anotaciones manuscritas. Con estos mecanismos trataban ... de elevar las medidas de seguridad en sus citas Santos Cerdán, el empresario elgoibartarra Antxon Alonso (su socio en Servinabar), y Justo Vicente Pelegrini (apoderado de Acciona Infraestructuras), según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) «Acciona-Servinabar» en el que la Guardia Civil desnuda la trama corrupta del exnúmero tres del PSOE.

