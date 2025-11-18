Móviles apagados y un Whatsapp a prueba de espías: así trataban Cerdán y Antxon de ocultar sus citas

Móviles apagados, un sistema de mensajería a prueba de espías, reuniones en inmuebles alquilados por Servinabar y videoconferencias con anotaciones manuscritas. Con estos mecanismos trataban ... de elevar las medidas de seguridad en sus citas Santos Cerdán, el empresario elgoibartarra Antxon Alonso (su socio en Servinabar), y Justo Vicente Pelegrini (apoderado de Acciona Infraestructuras), según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) «Acciona-Servinabar» en el que la Guardia Civil desnuda la trama corrupta del exnúmero tres del PSOE.

«Se pone de manifiesto que Santos, Antxon y Justo otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad empleando medidas de seguridad«, señala el informe de la UCO al que ha tenido acceso este medio, y en el que se desgrana que esos mecanismos de seguridad principales se dividirían en cuatro, dos de ellos adoptados expresamente entre Cerdán y su socio guipuzcoano en Servinabar.

El primero de esas fórmulas de seguridad de las que habla en el informe la Guardia Civil señala que al menos en una ocasión, con motivo de un encuentro Santos y Antxon apagaron los móviles durante uno de esos encuentros. En este sentido, el informe revela una conversación entre Antxon y su mujer Karmele Atutxa tras un encuentro entre el primero y Cerdán el 23 de enero en 2020. «Ya vives?», le pregunta ella por Whatsapp, a lo que él responde: «Ya, como apagamos los móviles».

Threema y mensajería segura

La UCO también señala que entre Antxón y Santos se comunicaban para sus encuentros a través de la aplicación Threema, un programa similar al Whatsapp pero que eleva mucho más la privacidad, seguridad y anonimato de los mensajes. Esta aplicación utiliza el cifrado de extremo a extremo para proteger todos los mensajes y llamadas. De esta forma concertaron entre ambos una comida en 2021 frente a la sede del PSOE en Ferraz.

Ampliar Conversación cifrada entre Antxon, 'El Guipuchi' y Cerdán.

En tercer lugar, el informe revela que Antxon, Cerdán y Justo «se reunieron, al menos en una ocasión, en un inmueble alquilado por Servinabar, -el alquiler de la vivienda fue firmado por un año- garantizando así una mayor privacidad en el encuentro.

Por último, Antxon Alonso y Justo Vicente Pelegrini mantenían reuniones por videoconferencia en las cuales compartían información sobre licitaciones de obra pública mostrando anotaciones manuscritas en la pantalla. «En referencia a esa forma de actuar -comunicar información en anotaciones manuscritas- cabe recordar la grabación realizada por Koldo (García) el 21 de enero de 2021 de una conversación mantenida entre Ábalos (José Luis) y Santos (Cerdán). Durante la misma Koldo alegaba que, respecto a las cantidades abonadas a Ábalos '450 se las dieron en tres sobres'. Inmediantamente después Santos contestó que 'no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto'. Ante la insistencia de Koldo, Santos volvió a indicar 'ya está, que no hay que decir tantas cosas... pun, se pone, se ve y, y se rompe...'».