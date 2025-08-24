Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El viento y los focos en alta montaña siguen dificultando la extinción del incendio en el municipio leonés de Igüeña, catalogado de nivel de riesgo dos. EFE

Moderado optimismo para controlar los 14 grandes incendios que siguen activos

Todos los esfuerzos siguen concentrados en Zamora, León, Ourense y Asturias, cuya evolución general es «favorable» aunque se temen los cambios de viento y las dificultades orográficas

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:32

Optimismo moderado en la lucha contra el fuego en el noroeste peninsular, dos semanas después de que empezara la ola de incendios forestales que han ... calcinado más de 360.000 hectáreas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha considerado este domingo que la evolución en general es «favorable», pero pide un «último esfuerzo» a los dispositivos de extinción y recuerda que todavía existe una situación de emergencia.

