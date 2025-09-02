Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
El portavoz del PP se está sometiendo a un tratamiento después de anunciar que sufría cáncer
Madrid
Martes, 2 de septiembre 2025, 17:31
Mes y medio después de anunciar su retirada temporal del primer plano de la política para tratarse de un cáncer, el portavoz del PP, Borja ... Sémper, reapareció este lunes en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez.
Él mismo, en su cuenta de X, ha publicado unas fotos y un mensaje: «Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes… Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario. Gracias por tanto, jefe @NunezFeijoo». El presidente del PP, en otro mensaje en esta red social, ha respondido a Sémper: «Tenerte ayer con nosotros sí que fue especial. Un abrazo, Borja».
Sémper, de 49 años, anunció el pasado 14 de julio que sufría cáncer y aunque el tumor cancerígeno, según dijo, tenía «buenas perspectivas», anunció su intención de reducir su actividad pública para centrarse en el tratamiento. «Me detectaron un tumor cancerígeno que me llevará a someterme a un tratamiento exigente que hará que mi físico cambie y que mi presencia pública se vea alterada», dijo entonces.
