Llegada del cayuco el 24 de agosto al muelle de Arguineguín y traslados de los patronos detenidos en Gran Canaria. EFE

Matanza en altamar: detenidos 19 'patronos' acusados de arrojar por la borda a 50 inmigrantes en plena travesía

La Policía, que considera que eran los jefes del cayuco que apareció a la deriva en Gran Canaria el 24 de agosto, les imputa homicidios y torturas

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:54

No fue un accidente o muertes fruto de las durísimas condiciones del viaje de once días a Canarias desde las costas de Senegal, sino una ... verdadera matanza orquestada por los 'patronos' del cayuco para aligerar la 'carga humana' de la embarcación, en la que viajaban niños y mujeres, y mejorar así sus opciones de llegar a aguas del archipiélago español.

