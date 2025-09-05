La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
La Agencia Estatal de Meteorología activa diferentes avisos por fenómenos adversos para este jueves
Málaga
Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:27
El final del verano se aproxima y comienzan las alertas por lluvias y tormentas en diferentes puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología ha ... activado dos avisos por la posibilidad de ambos fenómenos en el Mediterráneo.
Los meteorólogos han puesto la bandera naranja en el sur de Castellón al considerar que hay riesgo importante de lluvias. En dicha zona se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 40 litros por metro cuadrado.
En la misma zona, además, ha activado la alerta naranja por el riesgo de tormentas, ya que se esperan chubascos y tormentas en el mar, lo que podría afectar al litoral. El riesgo en esta zona durará hasta las 15.59 horas.
En la costa de la Sierra Tramontana, en las islas Baleares, también ha activado la alerta amarilla por la posibilidad de vientos costeros. En concreto pronostica rachas de fuerza seis (entre 40 y 50 kilómetros por hora) y olas de más de dos metros.
En Andalucía, por su parte, la AEMET también mantiene varios avisos activados. En la zona del Estrecho y parte de la provincia de Cádiz se ha colocado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.
