Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo

La Agencia Estatal de Meteorología activa diferentes avisos por fenómenos adversos para este jueves

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:27

El final del verano se aproxima y comienzan las alertas por lluvias y tormentas en diferentes puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología ha ... activado dos avisos por la posibilidad de ambos fenómenos en el Mediterráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  3. 3 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  4. 4 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  7. 7

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual se multiplican por cinco en Málaga en una década
  9. 9 Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga
  10. 10 ¿Cuándo se abrirá la próxima oferta de VPO en Málaga? Ya hay una fecha prevista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo

La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo