Carta enviada por Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, a los militantes. R. H.

El líder del PSOE extremeño a los militantes: «No he participado en la contratación del hermano del presidente»

Miguel Ángel Gallardo envía una carta a los militantes en la que expresa su confianza en la justicia: «Sé que la verdad se acabará imponiendo»

A. B. Hernández

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:35

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha enviado esta mañana una carta a los militantes del partido, al poco de hacerse ... público que se sentará en el banquillo de los acusados por el conocido como caso Azagra. En la misma, asegura que no ha tenido nada que ver con la contratación del hermano del presidente, motivo por el que será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y muestra una vez más su confianza en la justicia. Lamenta, no obstante, que «existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura».

