El líder del PSOE extremeño a los militantes: «No he participado en la contratación del hermano del presidente»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha enviado esta mañana una carta a los militantes del partido, al poco de hacerse ... público que se sentará en el banquillo de los acusados por el conocido como caso Azagra. En la misma, asegura que no ha tenido nada que ver con la contratación del hermano del presidente, motivo por el que será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y muestra una vez más su confianza en la justicia. Lamenta, no obstante, que «existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura».

«A lo largo de tres décadas de servicio público (21 años como alcalde de Villanueva de la Serena y diez como presidente de la Diputación de Badajoz) siempre me ha guiado la misma convicción que me llevó, siendo muy joven, a comprometerme con el PSOE y con Extremadura: servir con honradez a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra», inicia Gallardo su carta a los militantes. «No solo me he conducido con un estricto respeto a la ley, sino que he defendido principios que identifican a quienes nos sentimos socialistas: la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social».

Ante la apertura del juicio oral por parte de la Audiencia de Badajoz, «algo que esperábamos a la vista de cómo se ha desarrollado este proceso judicial desde sus inicios», Gallardo dice en su carta a los militantes que sigue confiando en la justicia «y estoy convencido de que la verdad acabará imponiéndose. Ahora bien, este respeto no me impide señalar un hecho evidente: existe una minoría de jueces que, de manera consciente, pretenden hacer política desde la judicatura», puntualiza en la misma.

Asegura que seguirá defendido la verdad y se desvincula de la contratación de David Azagra. «Quiero reiterar que no he participado de ningún modo, ni por activa ni por pasiva, en la contratación del hermano de nuestro secretario general, Pedro Sánchez».

En este sentido, explica que «la plaza que ocupó David Sánchez, tras superar éste las pruebas objetivas de idoneidad para este puesto directivo, existía desde hace muchos años. En ningún momento se ha acreditado que el proceso de selección y adjudicación fuera irregular, ni siquiera tras los registros que hizo la UCO en la Diputación de Badajoz y del exhaustivo escrutinio de 44 millones de correos electrónicos».

Desde su punto de vista y en la misma línea que ha venido defendiendo en los últimos meses, «esta causa judicial no se dirige únicamente contra mi persona, sino contra lo que representa el PSOE. Constituye, lamentablemente, un ejemplo más de lo que cada semana observamos por parte de quienes están empeñados en desalojar de la Moncloa a un Gobierno de progreso y a un presidente honorable que está logrando grandes avances para el conjunto de España», según publica Hoy.

Y concluye confirmando que continuará luchando por su inocencia. «No me van a doblegar. Defenderé mi absoluta inocencia con la verdad, allí donde sea necesario. No conseguirán cansarme: seguiré trabajando cada día por mejorar la vida de los extremeños y extremeñas con la misma pasión y entrega de siempre. Lo hare, además, al lado de los miles de militantes que, como tú, hacéis grande a este partido», les dice a los afiliados socialistas.