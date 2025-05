«Leire es lo peor de lo peor»

La estruendosa aparición de Leire Díez en todos los informativos nacionales como protagonista de una conversación en la que se le escucha buscar pruebas ... con las que desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y, con ello, las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez, no ha sorprendido en Vega de Pas, donde la 'fontanera de Ferraz', a la que nadie conoce en Ferraz, llegó a ser edil, primera teniente de alcalde y una vecina más. Si acaso ha molestado bastante. Poco dados a las escandaleras, a los pasiegos no les ha gustado ver el nombre de su municipio vinculado a una trama política y, menos aún, el desfile de periodistas atraídos a su plaza por el olor nauseabundo que sueltan las cloacas del Estado.

Ayer apenas quedaba el rastro, pero el día anterior, miércoles, «esto estaba lleno de reporteros» buscando cualquier información sobre la exconcejala socialista. En el ayuntamiento, en el restaurante, en la tienda, en la plaza, a la puerta misma de Las Nubes, una cabaña de su propiedad... Poco familiarizado con el carácter pasiego, de natural reservado, «alguno hasta te metía el micrófono en la boca, coño», se quejaba con cierta gracia un lugareño con mucho aprecio por su intimidad y pocos reparos para hablar siempre que no se mencione su nombre.

«Aquí nos conocemos todos. Y todos sabemos quién es Leire, una mujer que solo sabe medrar. ¿Cómo se cree que llegó a ser concejala aquí? Pregunte por ahí. Pregunte al exalcalde o al alcalde actual y saque conclusiones», sugiere el hombre, que se muerde la lengua, se despide y se va desbarrando contra los políticos de todo signo porque, para él, «son todos iguales».

No es el único que piensa así. «Esta gente está ahí para defender sus intereses personales. Los suyos y los de sus partidos. Los ciudadanos les importamos un huevo, oiga», dice otro vecino sentado a la fresca de una tienda de comestibles.

«¿Sorprendidos? No. Para nada. Lo único que nos ha sorprendido es ver lo alto que ha llegado», dice con cierta sorna el paisano. «Pero si tiene fotos con todo dios... Con Sánchez, con Begoña Gómez, con Patxi López, con Ábalos... Hasta con Rubalcaba tiene una», recuerda a su lado otro hombre, asombrado porque en su partido no sepan de su existencia. «Pregunte en aquel restaurante. Allí estuvo comiendo una vez con Josep Borrell y Cristina Narbona», añade un tercero, que devuelve la charla a su principio. «¿Sorprendidos? No. Para nada. Leire es así, ya apuntaba maneras cuando era concejala en el pueblo. Es de esas personas que te sacan lo que quieren y listo», asegura el pasiego, que reconoce que a él, en concreto, le sacó un voto para el PSOE en las municipales de 2011.

Aquellos fueron los comicios que el regionalista Víctor Gómez dice que la 'fontanera de Ferraz' le robó urdiendo un pacto antinatura entre el PSOE y el PP y «manipulando el voto por correo», algo que, pese a sus denuncias, no se pudo demostrar.

«Yo tuve muchos problemas con ella», reconoce Gómez, alcalde de Vega de Pas entre 1995 y 2011. Por aquellos tiempos, recuerda, «ella se compró una cabaña aquí y solía venir al ayuntamiento con una actitud un poco exigente. Que si 'arréglame la carretera', que si 'ponme una farola', que si 'haz esto', que si 'haz lo otro'... Y ahí empezaron un poco las picadillas entre nosotros», admite. «Y un día la captó el PP, que llevaba 16 años en la oposición intentando echarme de la Alcaldía, haciéndome la vida imposible. La cogieron porque era la persona ideal. Era una mujer atrevida, más lista que otros concejales... Y como solo con sus votos no alcanzaban al PP para gobernar captaron al PSOE y en las elecciones del año 2011 me la hicieron gordísima», prosigue Gómez, que acusa a Leire y a quien por entonces era el médico del pueblo de presentarse en la residencia y en las casas de los mayores «para 'tramitarles' su solicitud de voto por correo».

«Aquello fue una vergüenza», recuerda el exalcalde, que asegura que, ya por aquel entonces, la socialista tenía en el PSOE «mucho poder». Todo el que le concedió, piensa él, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sintiéndose víctima de un pacto antinatura entre PP y PSOE que le arrebató el bastón de mando para ponerlo en manos del popular Juan Carlos García Diego con el amparo de los socialistas, Gómez era ayer uno de los pasiegos con más razones personales para hablar acerca de Leire Díez, no bien precisamente.

«Leire es lo peor de lo peor. Es una persona sin ninguna moralidad, una narcisista de manual, no hay más que ver sus redes sociales, tremendamente atrevida y mala, muy mala», dice Gómez, al que el monumental escándalo en el que se ha visto involucrada la que fuera su gran adversaria política en otros tiempos -y que hoy es solo una vecina más con la que se dice hola y adiós cuando se cruzan casualmente- se le ha presentado a él como una oportunidad inmejorable para desahogarse delante de toda España.

«Y una cosa más le voy a decir. Como esta mujer tenga trapos sucios del PSOE y el PSOE no la ampare o ella no se sienta amparada, no tenga la mínima duda de que los va a utilizar en su contra. Es un peligro», concluye Gómez en 'El Diario Montañés', que no se explica cómo Díez «ha trepado tan arriba sin haber pasado por ningún cargo institucional que no fuera el de teniente de alcalde aquí».