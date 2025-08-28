Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de inicio de curso político en el País Vasco E.C

El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes

Pradales telefoneó a Moreno Bonilla después de que se preguntase cuántas pateras llegan al País Vasco

Koldo Domínguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:11

Imanol Pradales ha aprovechado la comparecencia en el Palacio Miramar para responder al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, quien ... el martes criticó que a Euskadi se le hubiese declarado como «frontera norte», lo que le permitiría recibir más financiación para afrontar la cuestión migratoria. Una denominación que todavía no tiene Andalucía. «¿Cuántas pateras llegan a Euskadi», se preguntó Moreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Fallece Emilio Benéitez, propietario del histórico Emily Bar de Málaga
  3. 3 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  4. 4 Revuelo en Torrox-Costa por media docena de disparos al aire de la Policía Local para detener a dos jóvenes que huían en una motocicleta
  5. 5 Muere un hombre y una mujer resulta herida en el incendio de un piso en Málaga
  6. 6 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  7. 7 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  8. 8

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  9. 9 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  10. 10 Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes

El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes