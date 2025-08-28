El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes

Imanol Pradales ha aprovechado la comparecencia en el Palacio Miramar para responder al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, quien ... el martes criticó que a Euskadi se le hubiese declarado como «frontera norte», lo que le permitiría recibir más financiación para afrontar la cuestión migratoria. Una denominación que todavía no tiene Andalucía. «¿Cuántas pateras llegan a Euskadi», se preguntó Moreno.

El lehendakari ha recalcado, primero, que se trata de una cuestión sobre la que no hay que polemizar dado que se trata de menores no acompañados que vienen en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero a partir de ahí ha desvelado que ayer mismo telefoneó al dirigente andaluz para evitar que la tormenta fuese a más. Y lo primero que le dijo es que, a pesar de las informaciones aparecidas, Euskadi aún no ha sido calificada como frontera norte. De hecho, Pradales, en tono conciliador, ha reconocido que le parecía correcto que se la diesen a Andalucía.

En todo caso, el lehendakari ha recordado los problemas a los que se enfrenta Euskadi, y ha recordado la situación de los ciudadanos de Mali que han estado viviendo en las calles de San Sebastián y Vitoria. Y ahí es donde ha vuelto a poner el foco en la situación de los menas. Porque Pradales ha reconocido que en la conversación telefónica mantenida con Moreno Bonilla le pidió colaboración y ayuda para abordar una cuestión: la de que la mitad de esos menores que llegan a Euskadi lo hacen en autobús, buena parte de los cuales salen de Andalucía.

Pradales -cuenta 'El Correo'- ha recalcado que a partir de esa charla, la consejera del Gobierno vasco Nerea Melgosa se pondrá en contacto con su homóloga en Andalucía para intentar encontrar una solución.