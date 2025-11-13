Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts impide con su abstención el varapalo del PP al Gobierno con la prórroga de las nucleares

La formación independentista defiende que su postura es «coherente» con lo que venía defendiendo sobre este asunto concreto y advierte de que nada ha cambiado en su relación con el Ejecutivo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Los aplausos en la bancada del PSOE lo han dicho todo. Después del duro discurso que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, pronunció ayer desde ... la tribuna para advertir una vez más a Pedro Sánchez de que ya no dispone de la mayoría suficiente para seguir gobernando, la formación independentista ha impedido con su abstención que hoy prosperara en la Cámara baja una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible para prolongar la vida de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes. Una medida que, pese a tildar de jurídicamente inane -porque solo afectaba a tres órdenes ministeriales que no impiden a las empresas solicitar que se modifique el calendario de cierre, como ha ocurrido en el caso de la central extremeña- el Ejecutivo quería evitar a toda costa.

