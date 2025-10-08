Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvadir Illa (izq), y Carles Puigdemont (der) EP

Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Los de Puigdemont amenazan a Sánchez: o cumple con el acuerdo de Bruselas o «buscarán otra vía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:46

Junts per Catalunya ha aprovechado este miércoles el debate de política general de Cataluña, en el Parlament, para lanzar un aviso a Pedro Sánchez. Dos ... años después del acuerdo de Bruselas, suscrito entre el PSOE y Junts y que permitió el voto favorable de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, los junteros han vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con romper la alianza.

