Salvador Illa estrecha la mano a Carles Puigdemont en su última reunión en Bruselas. AFP

Junts ataca a Illa y le busca su versión catalana del 'Ventorro' en el 12-O

El Govern se defiende y acusa a Puigdemont de «mentir» y de difundir bulos

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 14 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Los aguaceros empiezan a dar un respiro al sur de Tarragona, pero la batalla política por la gestión de la dana lleva días instalada en ... Cataluña. Los grupos de la oposición, con especial virulencia por parte de Junts, afean al presidente de la Generalitat que no cancelara su presencia en los actos del 12 de octubre en Madrid, ante la previsión que había de inundaciones para el domingo por la tarde en la provincia de Tarragona, en las comarcas próximas al río Ebro.

