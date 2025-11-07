El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero

El juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve imputados ... por el contrato del primero en la Diputación de Badajoz tendrá lugar del 9 al 14 de febrero del próximo año.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha informado este viernes que ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en esta causa.

«Conforme lo dispuesto en el art. 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral del día 9 al 14 de febrero de 2026, en sesiones que comenzarán a las 10.00 horas, pudiendo ampliarse en horario de tarde a partir de las 17.00 horas, que tendrá lugar en la sede de este Tribunal», indica el TSJEx en una nota distribuida este viernes.

El juicio, oral, por tanto, se celebrará después de las elecciones convocadas en Extremadura para el 21 de diciembre.

La jueza que ha instruido el caso, Beatriz Biedma, remitió este martes pasado la causa completa a la Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá juzgar el caso por las penas que solicitan las acusaciones populares. Para David Sánchez, también conocido como Azagra, y el secretario general del PSOE y candidato a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se piden tres años de cárcel, así como inhabilitación y diversas multas.

Hay otras nueve personas imputadas en el procedimiento. Todos son funcionarios o diputados relacionados con la institución, aunque algunos han salido ya de la Diputación pacense. Entre ellos se encuentran el anterior diputado de Cultura, Francisco Martos (alcalde de Castuera) y el actual, Ricardo Cabezas.

La Audiencia ya designó ayer al ponente para las cuestiones previas de esta causa será Emilio Francisco Serrano Molera conforme al turno establecido. No será el primer caso mediático al que se enfrente, dado que hace solo unos meses juzgó la causa de Manuela Chavero, cuyo cadáver fue encontrado enterrado en una finca de Monesterio tras varios años sin conocer su paradero. También ha intervenido en la fase de recursos ante la Audiencia en la propia causa de Sánchez y Gallardo, órgano que hasta el momento siempre se ha respaldado las decisiones de la jueza Biedma.

En la diligencia de ordenación de su nombramiento se invocaba el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que alude a una audiencia preliminar donde se dimirá «la posibilidad conformidad de los acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas». Están obligados a acudir los acusados y sus abogados, aunque de momento no se conoce la fecha de su convocatoria.