Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La periodista Maribel Vilaplana. EP

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La magistrada reclama a Emergencias todas las grabaciones de las conversaciones entre las 12 y las 15 horas para ver si se comunicó la retirada de los bomberos del barranco del Poyo

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

La jueza de la dana sigue con su veloz instrucción después del auto del pasado martes donde volvía a cuestionar la actuación del presidente en ... funciones Carlos Mazón. En esta ocasión no se trataba de la gestión de la emergencia sino por supuestamente mentir en la comparecencia en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas
  5. 5 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  6. 6 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  7. 7 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  8. 8 La mejor cerveza de Andalucía se tira en este bar de Málaga
  9. 9 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro

La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro