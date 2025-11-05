Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beatriz Biedma entra en los juzgados de Badajoz. R. H.

La jueza cierra su etapa en el caso del hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia

Tras recibir todos los escritos de defensa, el proceso judicial del hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo entra en su última fase

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, cierra su etapa en el caso Azagra tras una instrucción que ha ... durado un año y medio. Este martes, 4 de noviembre, ha recibido los últimos escritos de defensa y ha remitido la causa completa a la Audiencia Provincial de Badajoz. Lo ha hecho al mediodía en una diligencia de ordenación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  8. 8 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  9. 9 Retenciones en Málaga por el vuelco de un camión en Chilches y otro alcance en la A-357 en la capital
  10. 10

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La jueza cierra su etapa en el caso del hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia

La jueza cierra su etapa en el caso del hermano de Sánchez y remite la causa a la Audiencia