Medios de comunicación, a la espera de declaraciones en la puerta de la Ciudad de la Justicia. N. E.

El juez deja en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería y al resto de detenidos

Los investigados han prestado declaración por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones que investiga la UCO dentro del 'Caso Mascarillas'

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:21

Comenta

El juez ha decretado la puesta en libertad con cargos del presidente de la Institución Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), y el resto ... de detenidos, tras haber prestado declaración por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones de la Diputación Provincial de Almería que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) dentro de la segunda fase del 'Caso Mascarillas', ha confirmado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado.

