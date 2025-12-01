Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Koldo García en la comisión de investigación del Senado. EP

El juez cita a los peritos para aclarar si los audios de Koldo fueron manipulados

Convoca el 11 de diciembre en el Supremo a los especialistas de la Guardia Civil y a los dos autores del informe de Cerdán ante las «discrepancias» existentes

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:14

Comenta

La diligencia es «relevante» para la causa y no es para menos. El juez instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo ... Puente, no quiere esperar más tiempo y ha citado para el próximo jueves 11 de diciembre a los peritos de la Guardia Civil y de la defensa de Santos Cerdán. El magistrado quiere aclarar las «discrepancias» existentes entre ambos en sus informes sobre la autenticidad de los audios intervenidos a Koldo García en febrero de 2024. Unas grabaciones que se han convertido en el indicio más potente del procedimiento hasta la fecha y que, por ejemplo, supusieron el ingreso en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE en junio pasado. Una reclusión que concluyó a mediados de noviembre.

