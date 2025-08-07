El juez alienta a De Aldama a denunciar para poder reabrir la investigación sobre Air Europa y Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado no tira la toalla con el tema de la investigación sobre el rescate de Air Europa y las insinuaciones de ... que en ese millonario desembolso medió Begoña Gómez, mujer del presidente. El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid ha alentado indirectamente a Víctor de Aldama, conseguidor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo', a que denuncie bien ante la Audiencia Nacional o bien ante notario la supuesta intervención de la esposa de Pedro Sánchez en el rescate, ya que -argumenta el juez- él no puede seguir profundizando en ese tema, puesto que la Audiencia Provincial de Madrid le ha vetado en dos ocasiones esa vía de investigación en tanto en cuanto no aparezcan «hechos nuevos».

Peinado señala este camino para reabrir el caso a De Aldama, después de rechazar una petición de Hazte Oír, una de las acusaciones populares del caso, de que citara como testigo al empresario. Todo ello, después de que el conseguidor, en una reciente entrevista a 'El Español' asegurara que «Begoña Gómez presionó desde Moncloa para el rescate de Air Europa y que los Hidalgo patrocinaran sus cosas», a la vez que se ofrecía a declarar en sede judicial si le llamaban. De Aldama con esas declaraciones salió al paso de la publicación horas antes de un audio que él mismo envió a Koldo García y en el que desvinculaba a la mujer de Pedro Sánchez del rescate a la aerolínea durante la pandemia y que supuso el desembolso de 475 millones de dinero público.

Señala el juez que la simple «referencia de manera tangencial» al rescate de la aerolínea, «aun cuando fuera para relacionarlo con hipotéticos beneficios para la cátedra (de Begoña Gómez), no comporta, 'per se', que esos comentarios impliquen la existencia de hechos nuevos».

«Determinados hechos»

«Cuestión distinta sería, que, como se supone que afirma en la entrevista, (De Aldama) está dispuesto a poner en conocimiento de un órgano judicial determinados hechos y pida comparecer ante el juzgado que actualmente investiga la causa en la que tiene la condición de investigado» en la Audiencia Nacional (donde está imputado en el 'caso hidrocarburos) y allí «ponga de manifiesto lo que estime conveniente», explica Peinado. El juez, acto seguido, detalla que si el juez Santiago Pedraz, que instruye esa causa, «así lo considera», puede deducir «el correspondiente testimonio y su remisión» a su juzgado de Plaza de Castilla.

Juan Carlos Peinado da otra posible opción a Víctor de Aldama y a las acusaciones del 'caso Begoña' para 'ayudarle' a reabrir la investigación de Air Europa: «que (De Aldama) comparezca ante un fedatario público (un notario), realizando las manifestaciones que considera relevantes». Luego, las acusaciones deberían «aportar» esas declaraciones y correspondería entonces al juez «valorarlas» para decidir sobre «la necesidad o conveniencia para que sea citado como testigo».