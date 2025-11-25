Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El expresident catalán Jordi Pujol en agosto de 2024 AFP

Jordi Pujol ya no se conecta a la segunda jornada del juicio

El expresidente de la Generalitat no tiene previsto asistir a la vista por videoconferencia hasta que le toque declarar, en primavera

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

Segunda jornada del juicio contra la familia Pujol y contra una decena de empresarios por las cuentas millonarias del clan Pujol en Andorra. La ... vista continúa con las cuestiones previas, pero ha aportado una novedad respecto a la primera sesión, celebrada este lunes en la Audiencia Nacional. El expresidente de la Generalitat no se ha conectado a la vista por vía telemática desde su casa. Y no lo hará, en principio, hasta que le llegue el turno para declarar, al final del juicio, en torno al mes de mayo. En la primera jornada, Pujol, que se enfrenta a nueve años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo, respondió a algunas preguntas relativas a su estado de salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  10. 10

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Jordi Pujol ya no se conecta a la segunda jornada del juicio

Jordi Pujol ya no se conecta a la segunda jornada del juicio