La interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna, durante la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. EP

La interventora de la Complutense exculpa a Begoña Gómez ante Peinado por la cátedra

Declara que la firma de los pliegos técnicos del máster se realizó de acuerdo con las normas de la universidad y que no se exige cualificación específica

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:45

Balón de oxígeno judicial para Begoña Gómez. La interventora de la Universidad Complutense (UCM), María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado este viernes ante el juez ... Juan Carlos Peinado que la esposa del presidente del Gobierno, investigada por cinco delitos, actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC). El proyecto que ella codirigió en la universidad madrileña entre 2020 y 2024.

