Illa invita al Papa a la inauguración de la Sagrada Familia León XIV y el presidente de la Generalitat hablan sobre Cataluña y Gaza

Cristian Reino Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:31 Comenta Compartir

El papa León XIV ha recibido este miércoles en audiencia privada en el Vaticano al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El jefe del Ejecutivo ... catalán le ha invitado formalmente a asistir a la inauguración de la torre Jesucristo de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio. Es casi la última fase que queda por construir del monumento de Antoni Gaudí. Illa no ha confirmado la presencia del Papa, como sí hizo en su día Benedicto XVI que consagró el templo como basílica, pero sí le ha trasladado, según el dirigente socialista, que tiene ganas de ir a Barcelona.

Illa, católico practicante, ha calificado el encuentro con León XIV en la casa pontificia, en el Vaticano, como «muy emocionante». También han hablado sobre el milenio del monasterio de Montserrat, celebrado recientemente en un acto que fue presidido por los Reyes. Illa, que siempre reivindica el humanismo cristiano como base de su agenda política, se ha convertido en el primer dirigente español en reunirse con el Papa, desde su elección, tras la muerte del papa Francisco. Ambos han abordado la situación de Cataluña y de Gaza y el presidente ha expresado su deseo de que la Flotilla embarcada contra el embargo a Palestina pueda llegar a la franja en las próximas horas sin problemas. Illa le ha regalado un libro, 'Catalunya', una reproducción de la Sagrada Familia, una película, 'Solo Javier', cinco botellas de aceite de oliva de denominaciones de origen catalán y embutidos catalanes.

