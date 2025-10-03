Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

R.C

La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

La Inteligencia Artificial revela que «párrafos idénticos» del profesor fueron trasladados a la resolución sobre Begoña Gómez en cuatro bloques

Sara I. Belled
Melchor Sáiz-Pardo

Sara I. Belled y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Para la Inteligencia Artificial no hay dudas de que «existen cuatro bloques de párrafos idénticos que el auto judicial (del juez Juan Carlos Peinado) toma ... del artículo de Ignacio José Cubillo López» publicado por la Universidad de Deusto. Las conclusiones de la IA, tras darle a analizar ambos textos, son taxativas: «se puede concluir que aproximadamente el 34,2% del contenido del auto judicial está copiado textualmente del artículo «Las causas de conexión penal y su aplicación tras la reforma operada por la Ley 41/2015». Un vasto estudio académico de 45 páginas que en ningún momento es citado por el instructor madrileño, que incorpora como propias ese análisis en su resolución.

Te puede interesar

