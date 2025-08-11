Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Huelga de hambre de un alcalde manchego que lleva 42 años en el cargo

Agustín Jiménez, regidor del pueblo toledano de Noblejas desde 1983, culpa al presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page, de la falta de un instituto

J. M. L.

Toledo

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:08

«Ha quedado muy claro que Page es enemigo de Noblejas». Así se expresa el alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez Crespo, en un carta ... pública que ha remitido al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, como colofón a una campaña de recogida de firmas en este pueblo de 4.000 habitantes para contar con un instituto de Educación Secundaria. Este regidor, un histórico del PSOE de Castilla-La Mancha pues gobierna en Noblejas desde 1983 -42 años en el cargo-, incluso anuncia una huelga de hambre ininterrumpida para presionar y hacer realidad este proyecto que la Junta de Castilla-La Mancha le prometió hace 18 años.

