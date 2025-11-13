Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cartel promocional del documental sobre Pedro Sánchez Hazte Oír

Hazte Oír estrenará en un cine de Sevilla su documental 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción'

El pasado octubre, el colectivo, que es acusación popular en las causas que salpican al PSOE y al presidente, ya hizo la premier de esta producción en el Capitol de Madrid

C.P.S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El colectivo Hazte Oír estrenará el próximo domingo 30 de noviembre a las 12 de la mañana en el Auditorio Cartuja de Sevilla su controvertido ... documental 'Sánchez S.A. Una historia de corrupción', en el que la productora Terra Ignota repasa las principales causas judiciales que salpican al entorno del presidente, del PSOE y del Gobierno. Procedimientos como los caso 'Begoña', 'Hermano', 'Koldo' o 'Fontanera' en los que Hazte Oír es acusación popular.

