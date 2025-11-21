Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortiz, vestido con su toga, ante el tribunal que lo juzgó en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre. Efe

De Gürtel al 'procés': los siete jueces de la sala que ha condenado al fiscal general

Del uno del escalafón al ponente de la sedición contra los líderes independentistas, cuatro de los integrantes del tribunal son de asociaciones judiciales y una llegó al Supremo tras investigar el 1-O

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:47

Comenta

El tribunal que ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos está compuesto en ... su mayoría por magistrados de amplia trayectoria y cuyas firmas han rubricado algunas de las sentencias más relevantes de los últimos años, con impacto directo en la vida política y social del país. La decisión de la sala no fue unánime, ya que de los siete magistrados que lo componían, cinco decidieron castigar al fiscal general y dos anunciaron que formularán votos discrepantes. Estos son los jueces que han intervenido en una sentencia de la que por ahora solo e conoce el fallo:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  7. 7 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  8. 8 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10

    La falta de personal retrasa hasta dos meses los resultados de las biopsias en el Hospital Regional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De Gürtel al 'procés': los siete jueces de la sala que ha condenado al fiscal general

De Gürtel al &#039;procés&#039;: los siete jueces de la sala que ha condenado al fiscal general