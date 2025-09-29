Guardiola convocará elecciones en Extremadura si no logra aprobar los Presupuestos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este lunes que convocará elecciones anticipadas si no logra los apoyos suficientes para aprobar ... los Presupuestos regionales de 2026. Ha afirmado también que pretende cambiar el reglamento de la Asamblea para que las legislaturas durante siempre cuatro años. Con la actual norma, aunque hubiera comicios este año o el que viene, deberían volverse a celebrar en 2027.

Así lo ha asegurado la presidenta extremeña tras reunirse con los grupos con representación en el Parlamento regional para exponer las líneas básicas de los Presupuestos autonómicos de 2026 e iniciar una negociación para conseguir su aprobación.

El Gobierno regional del PP no tiene mayoría en la Asamblea de Extremadura, por lo que para aprobar cualquier ley necesita recabar el apoyo de la oposición. El proyecto de cuentas para 2025 se retiró debido a que la negociación con Vox y PSOE no llegó a buen puerto.

Guardiola quiere iniciar de nuevo ese camino y para ello ha convocado a los grupos parlamentarios por correo electrónico a una reunión esta tarde en la sede de Presidencia en Mérida para tratar sobre el proyecto de Presupuestos del próximo año, que debe registrarse en la Asamblea antes del 15 de octubre. Sin embargo, Vox ya no acudió a esa cita.

El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado en primer lugar las formas, ya que considera que «un correo electrónico no es manera de dirigirse a los presidentes de los grupos parlamentarios».

Pero más allá de la forma, cuestiona el fondo de la reunión y la convocatoria conjunta a todos los grupos. Según ha expuesto, «Vox no va a reunirse con el PSOE mientras Gallardo sea su presidente». Gordillo ha recordado que su partido reclama la renuncia del secretario general del PSOE y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, que deberá enfrentarse a un juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su etapa al frente de la Diputación de Badajoz.

Ángel Pelayo Gordillo ha recordado que el PP ha calificado al PSOE de «una mafia», por lo que no entiende que para negociar los Presupuestos de 2026 siga contando con los socialistas, con los que incluso llegó a un principio de acuerdo para las cuentas de 2025. En su opinión, María Guardiola «pretende una foto en la que Vox no va a estar».

En lugar de un encuentro conjunto, se ha ofrecido a celebrar una reunión bilateral con el Gobierno regional del PP. A su juicio, es la única forma de culminar el cambio que se produjo en las elecciones autonómicas de 2023, en las que por primera vez ganó el bloque de derechas en la región.

Gordillo ha incidido en que las propuestas de Vox para los Presupuestos de 2026 están recogidas en el documento con el que se pactó el Gobierno de coalición con el PP (roto en julio del pasado año) y la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Como ha recordado, entre otras cuestiones su partido reclama más rebajas fiscales, especialmente en impuestos como el de transmisiones patrimoniales; reducción de lo que califica como gasto superfluo, como en cooperación internacional; suprimir la «burocracia indeseable» para los agricultores y luchar más para evitar el cierre de Almaraz, para lo que propone eliminar o bajar la ecotasa que cobra la Administración regional a la central, según publica Hoy.

Posición del PSOE

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha confirmado que su grupo acudirá a la reunión convocada por la presidenta de la Junta, aunque ha lamentado que no han recibido «ni un solo papel» sobre la misma. «Vamos con una libreta en blanco». El líder del partido, Miguel Ángel Gallardo, no ha acudido.

Gil Rosiña ha asegurado que el talante de los socialistas será el del diálogo y la coherencia. «El PSOE siempre ha dialogado estando en el gobierno y estando en la oposición, ocupando el sitio institucional que le han dado los ciudadanos», ha dicho.

Además de lamentar la falta de documentación, ha indicado que el PSOE no confía en un formato que sienta a la mesa a todas las fuerzas políticas a la vez con representatividad institucional muy dispar en el arco parlamentario.

«Es un planteamiento raro y nos hace dudar de la utilidad de la misma porque vamos a una reunión sin papeles ni datos ni cifras y con todas las fuerzas políticas», ha afirmado.

Para Gil Rosiña, «la presidenta Guardiola sigue sin tener claro la debilidad y la minoría parlamentaria que tiene en este momento en la Asamblea de Extremadura. A este gobierno no le sobran los diputados, es un gobierno que para sacar adelante cualquier iniciativa necesita negociar con las fuerzas políticas».

El PP pide diálogo

Por su parte, el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que espera que todos los grupos parlamentarios aporten lo mejor en este encuentro, con el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, «demuestra que tiende la mano a todos los grupos y que sigue en la línea del diálogo, del consenso y del entendimiento».

Sánchez Juliá ha señalado que «todos los extremeños deben estar representados» y por ese motivo el presidente del Grupo Socialista, Miguel Ángel Gallardo, también está llamado a pesar de que en su opinión «es incompatible estar sentado en el banquillo de los acusados a la vez que en el escaño de la Asamblea de Extremadura».

«Es Miguel Ángel Gallardo quien se tiene que plantear si tiene que seguir liderando el PSOE de Extremadura», recoge Europa Press. «Nosotros tenemos claro y lo hemos manifestado que tiene que dimitir. Y tiene que dimitir por limpieza democrática, por respeto a las instituciones y por respeto a los extremeños, para que solucione sus líos judiciales fuera de la política».

Adelanto electoral

En cuanto a un posible adelanto electoral en caso de que las cuentas autonómicas no salgan adelante, el portavoz popular ha señalado que el Ejecutivo autonómico está «enfocado» en que la región tenga las «mejores cuentas para el año 2026», aunque ha afirmado que «todas las opciones siempre estarán abiertas».

«Empezamos estos contactos con un espíritu constructivo y dialogante. No vamos a estar pensando en escenarios futuros porque nuestro escenario es sacar las cuentas para el año 2026«, ha aseverado.

A un posible adelanto electoral, que según el diario ABC sopesan gobiernos regionales del PP, entre ellos el de Extremadura, también se ha referido Ángel Pelayo Gordillo. Para el líder de Vox en la región «sería un reconocimiento del fracaso de la legislatura».

Unidas por Extremadura

Por otro lado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha confirmado que su formación acudirá a la reunión convocada para abordar el proyecto de Presupuestos del próximo año. Aunque no esperan nada de la reunión, asistirán por «responsabilidad y seriedad».

«Creemos que esta reunión es postureo», ha dicho, ya que considera que Feijoo solo va a permitir que las cuentas extremeñas se aprueben con Vox «y Vox Extremadura sabemos que no corta ni pincha nada».

«Tristemente, para desgracia de Extremadura, las decisiones de los presupuestos extremeños se toman en Madrid, no aquí», ha añadido. A pesar de todo ello, la portavoz ha señalado que su formación va a trasladarle a la presidenta de la Junta las cuestiones que a su juicio deben estar contempladas «en el presupuesto de un gobierno serio y responsable, que mire por el bienestar de la ciudadanía y no sólo por el de los más privilegiados».