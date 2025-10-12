Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Momentos de tensión en Vitoria. R. C.

Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria y una veintena de detenidos

Varios encapuchados han lanzado piedras y todo tipo de mobiliario urbano contra los miembros de la organización de ultraderecha que también se han enfrentado a ellos

Borja Mallo

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:11

Comenta

Escenas de mucha tensión este domingo en el centro de Vitoria. La convocatoria de una concentración por parte de La Falange en la plaza de ... La Provincia para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad está provocando graves disturbios y cargas de la Ertzaintza. Por el momento hay una veintena de personas detenidas.

