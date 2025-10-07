Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro para la Función Pública, Óscar López, este martes en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa.
'Caso Begoña Gómez'

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El ministro Óscar López alega que los familiares de los políticos ya están sometidos a suficiente «escrutinio» y se ven «perjudicados» por unas circunstancias que ellos no han elegido

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:51

Comenta

El Gobierno sigue sin creer necesario aprobar un estatuto o código ético que regule la figura del cónyuge del presidente del Gobierno. Este martes, el ... Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Administración Abierta, incluido en el Plan de Acción por la Democracia que Pedro Sánchez anunció en 2024, tras aquellos cinco días de encierro en la Moncloa que siguieron a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según el jefe del Ejecutivo, la norma marcará «un antes y un después» y extremará las exigencias de transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas de las Administraciones. Pero en ella, de nuevo, no hay nada que vaya a afectar a su mujer o a las parejas de futuros inquilinos de la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»