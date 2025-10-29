Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un caza F-18 del Ejérciro del Aire y del Espacio. EFE

El Gobierno destina 3.120 millones en entrenamiento para caza y ataque en el Ejército del Aire

Invierte más de 1.174 millones de euros en radios SDR para las Fuerzas Armadas y más de 785 millones para suministro con fabricación de Conectividad Multidisciplinar

R. C.

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:00

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un contrato para la adquisición de un sistema integrado de entrenamiento, ITS-C, orientado a la especialidad ... de caza y ataque y sustituto del actual AE.09 (F5), por 3.120 millones y con una duración desde la formalización del contrato hasta el 30 de noviembre de 2035, sin posibilidad de prórroga. Estas operaciones forman parte del paquete de operaciones anunciado meses atrás por el presidente Pedro Sánchez para avanzar en su promesa de que España dedique más del 2,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a gasto militar, aunque desde la cúpula de la OTAN se le reclama que llegue, al menos, al 3,1% y el presidente de EE UU, Donald Trump, le ha reiterado varias veces que todos los países de la Alianza acordaron este verano en una cumbre alcanzar el 5% a medio plazo.

