Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras el Consejo de Ministros EFE

El Gobierno aprueba la ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso

Lanza la norma en puertas del juicio a García Ortiz y ya en minoría por la ruptura de Junts. Los de Díaz se niegan a restringir la acusación popular

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Martes, 28 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El día «histórico», en expresión de Félix Bolaños, en el que un Gobierno ha dado el paso de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto ... de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que busca «agilizar, modernizar y europeizar» el proceso penal vigente desde 1882, amenaza con quedarse en agua de borrajas en un Congreso en el que el Ejecutivo está ya formalmente en minoría tras la ruptura de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez. Aun cuando el Ejecutivo lleva trabajando en su iniciativa desde la legislatura pasada, las circunstancias y la necesidad de seguir dando pedales a su trabajoso programa legislativo han hecho que el refrendo de este martes se consume justo después del divorcio de Junts y en puertas del juicio, este 3 de noviembre, al fiscal general del Estado por supuesta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que el PSOE no cuenta, tan siquiera, con el aval de Sumar, socio de coalición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  4. 4 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  5. 5 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  8. 8

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  9. 9 Aemet avisa de lluvias «consistentes» en Andalucía con posibilidad de «algún tornado o tromba marina»: cinco provincias en alerta
  10. 10

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Gobierno aprueba la ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso

El Gobierno aprueba la ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso