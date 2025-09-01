Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La exmilitante socialista Leire Díez compareció en junio pasado ante los medios después de solicitar su baja. EFE

La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

Abre diligencias de investigación para examinar el contenido de la memoria aportada en junio por la exmilitante del PSOE. También se indaga un informe de Villarejo sobre la familia de Pedro Sánchez en 2014

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:30

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para estudiar el contenido de la memoria electrónica que la exmilitante socialista Leire Díez ... entregó el pasado junio al PSOE y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado. Se trata del pendrive que recoge la «información relevante» que Díez -actualmente investigada por un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias por buscar indicios contra un jefe de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal anticorrupción- ha ido recopilando en los últimos años. De momento se ha ordenado el análisis del contenido de dicho dispositivo para determinar si hay o no materia penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  2. 2 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  3. 3 El fuerte viento y el terral, protagonistas en Málaga este lunes
  4. 4 Adiós a la rueda de repuesto, llaves o la palanca de freno de mano del coche: tienen los días contados
  5. 5 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  6. 6

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  7. 7

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  8. 8 Evacuada al hospital una persona tras un incendio en una vivienda en Huelin
  9. 9 Alice, Benjamin o Claudia: los nombres de Aemet para las próximas borrascas
  10. 10 Fallece Marta Solís, exconcejala de Turismo del Ayuntamiento de Estepona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»