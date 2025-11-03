Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogados Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, este lunes en el inicio del juicio. EFE

El fiscal que negoció con el abogado del novio de Ayuso ve «legal» que le pidieran datos

Salto declara al tribunal que sus superiores conocieron el intercambio de mensajes con la defensa de González Amador un día antes de la revelación que incrimina al fiscal general

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

El Tribunal Supremo juzga desde las 10 de la mañana de este lunes al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ... por el que le reclaman hasta seis años de prisión y 12 más de inhabilitación. La escena de Álvaro García Ortiz sentado en los estrados de la sala de vistas, vestido con la toga tras haber llegado 20 minutos antes en su vehículo oficial, ya es historia de la justicia española. El primer jefe del Ministerio Público en ejercicio sentado en un banquillo; el máximo responsable de los 2.800 fiscales de la carrera y quien encabeza la institución garante de la legalidad ya se examina ante los siete magistrados de la Sala Segunda (Penal) que le juzgan. Y su única respuesta hasta ahora ha sido un sonoro «no» a la pregunta concreta del presidente del tribunal, el veterano Andrés Martínez Arrieta, sobre si asume los escritos de las acusaciones leídos en la primera sesión.

