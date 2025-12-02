Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo a su llegada este martes a un acto en Madrid.

Feijóo a su llegada este martes a un acto en Madrid. Efe

Feijóo tilda a Sánchez de «hipócrita» por renegar de Ábalos, el «arquitecto» de su proyecto político

El líder del PP advierte de que todo lo que ha negado hasta ahora el presidente «se ha convertido en una verdad judicial»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:37

Comenta

Alberto Núñez Feijóo cargó este martes contra la «hipocresía» de Pedro Sánchez por renegar del que fuera su mano derecha en el PSOE y en ... el Gobierno asegurando que José Luis Ábalos era «un gran desconocido» para él cuando en realidad fue «el arquitecto» de su «proyecto» político. «No habría dejado de ser un concejal en el Ayuntamiento de Madrid sin el señor Ábalos», señaló a su llegada a un actor organizado por 'La Razón' en la capital poco después de la ronda de entrevistas concedidas esta mañana por el jefe del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  5. 5 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  6. 6 SUR se muda a la plaza de Félix Sáenz
  7. 7 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  8. 8 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo tilda a Sánchez de «hipócrita» por renegar de Ábalos, el «arquitecto» de su proyecto político