Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

El líder del PP volvió a blandir su plan migratorio, que presentó el domingo junto a todos los presidentes autonómicos del partido, frente al «fracaso» de la política en esta materia del Gobierno de Pedro Sánchez. Según explicó, el plan, del que poco a poco se van conociendo más detalles y cuya medida «estrella» radica en el visado por puntos para entrar en España, también «fijará un máximo de tiempo» para comprobar la edad de las personas migrantes «y evitar situaciones de desprotección».

Para Fejióo, es «evidente» que, si ese proceso no se hace «rápido», y «esa persona que entra ilegalmente convive con menores durante meses», quien quedan desprotegidos son «sos menores que el Gobierno dice querer proteger«.

«Tensión social»

En su intervención, el jefe de la oposición criticó de nuevo la «parálisis presupuestaria» que vive el país y abordó la «tensión social» que está generando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, en su opinión, responde a una«estrategia deliberada» para sostenerse en el poder. »Cuando no hay resultados que exhibir, se recurre al frentismo», afirmó Feijóo, que lamentó que se inste desde el Gobierno de España a la sociedad «a vivir en la polarización».

El líder del PP alertó de que a España no le «basta con estar sentada en la mesa» en el nuevo tablero mundial, sino que hay «que llegar con criterio y con el respeto ganado» para poder tener influencia internacional. «Mi tarea -señaló- es la reconciliación, que permita afrontar los retos nacionales, que tenemos muchos, y los internacionales»,