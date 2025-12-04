Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Feijóo y María Guardiola en un acto en Lobón celebrado a mediados del pasado mes de noviembre. EFE

Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo

Feijóo y Guardiola participan este jueves en un mitin en Don Benito y tras el encuentro copero iniciarán la campaña electoral con la pega de carteles

R. H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:09

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura y candidata a la reelección a la Presidencia de la Junta, ... María Guardiola, participan este jueves, 4 de diciembre, en una comida-mitin en la localidad pacense de Don Benito, y posteriormente protagonizarán la pegada de carteles de inicio de la campaña electoral, Feijóo en Almendralejo y Guardiola en Mérida.

