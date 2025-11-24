Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»

Alberto Núñez Feijóo no esconde su pesar porque el nombramiento del próximo fiscal general del Estado que salga del Consejo de Ministros tendrá la «sombra ... de la degradación sanchista», pero reclamó a Pedro Sánchez que al menos cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El líder del PP defendió este lunes que el relevo de Álvaro García Ortiz, que formalizó su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia» y con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato, a diferencia del ya dimitido fiscal general.

También exigió que el elegido sea un perfil despolitizado, que no haya desempeñado ingún cargo político «en los cinco años anteriores». Un hecho que, el jefe de los populares recordó, «ya es una obligación legal», gracias a las exigencias de su partido para sellar en junio de 2024 el acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ y con el que el PP celebró que la Justicia española iniciase «el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos». «No habrá ya un fiscal nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista pero debería cumplir estos requisitos», insistió en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Feijóo relató que la semana ha arrancado con «la dimisión obligada» del fiscal general y vaticinó que puede acabar con la entrada de prisión del exministro José Luis Ábalos y su exayudante Koldo García si así lo decide el jueves el juez después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para ambos elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio de la trama de las mascarillas. «El Gobierno -dijo- está muy ocupado celebrando las excarcelaciones de unos y preparando las encarcelaciones de otros».