Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo R. C.

Feijóo apuesta centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

El líder del PP denuncia una «pinza» entre Sánchez y Abascal y carga contra Vox porque «le sobran protestas y le faltan propuestas»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:54

Comenta

A 24 horas de presentar en Barcelona el plan migratorio, Alberto Núñez Feijóo adelantó este lunes que incluirá una centralización de las competencias de inmigración ... dentro del Gobierno. En una entrevista en Antena 3, el líder del PP criticó que ahora haya cinco ministerios que hablan de inmigración y ninguno de ellos «hace nada». El planteamiento, explicó, es, por ejemplo, «evitar que los aeropuertos se conviertan en un coladero de inmigración irregular». E insistió en que los criterios que rigen la política migratoria de su partido son «orden, legalidad y humanidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  4. 4 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  7. 7 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  8. 8

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo apuesta centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

Feijóo apuesta centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno