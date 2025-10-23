Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conminado a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre la posibilidad de retirar su apoyo a Pedro ... Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato», ha asegurado Feijóo en Bruselas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) y después de que Sánchez haya recordado al partido de Carles Puigdemont que tiene la intención de cumplir todos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura.

«Nosotros tenemos muy claro que esta legislatura no tenía que haber comenzado», ha dicho el líder de los populares, que cree que Junts ya ha experimentado «dos años la política sanchista». «Es difícil que [Sánchez] traslade tranquilidad a sus socios que haya algún español tranquilo con este Gobierno», ha señalado.

Feijóo ha tratado de aumentar la presión al Gobierno tras la nueva vuelta de tuerca de Junts, que presionó este miércoles al Ejecutivo para que saque adelante los compromisos pactados para esta legislatura con el grupo catalán con un aviso de que puede empezar «la hora del cambio».