ALberto Núñez Feijóo, este jueves a su salida de un un acto en Toledo. Efe

Feijóo recrimina a Sánchez haber perdido «la dignidad» por «implorar» a Junts

El líder del PP se reserva la carta de la moción de censura y vuelve a exigir al presidente del Gobierno que convoque elecciones

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

Nada mueve a Junts, ni tampoco al PP. A pesar de que los gestos hacia el partido de Carles Puigdemont no han cesado en los ... último días, Alberto Núñez Feijóo se resiste a dar el primer paso para cortejar a los independentistas y conseguir los votos que le faltarían para desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno y convocar elecciones. El líder de la oposición se ha escudado siempre en que no va a dar el paso sin contar con los apoyos suficientes porque insuflaría oxígeno al presidente, con ventilación asistida tras perder el apoyo parlamentario de los postconvergentes. «El tiempo me ha dado la razón. Llevamos un año hablando de una moción de censura y, visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiéndola presentado», corroboró este jueves a su salida de un acto en Toledo.

