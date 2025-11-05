Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, junto a Buruaga y Amor en un acto en Santander. Efe

Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

El líder del PP presenta un decálogo de medidas como no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave o la exención de cuotas tras ser padres en contraposición a la agenda judicial de Sánchez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

Alberto Núñez Feijóo se afana en pasar cuanto antes la tormenta generada por la dimisión de Carlos Mazón, un año después de la dana, y ... que le amarra de nuevo a Vox. Con las negociaciones ya en marcha en la Comunidad Valenciana, y tras las últimas advertencias de Santiago Abascal que en una entrevista en 'La Vanguardia' avisa ya al PP de que serán «más firmes y más exigentes» de lo habitual y que «no temen» un anticipo electoral, el líder de los populares trata de recuperar su agenda social. Este miércoles, se trasladó a Santander para presentar junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante los dos primeros años tras la maternidad o paternidad o no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  7. 7 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  8. 8 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  9. 9 Aemet afina la alerta naranja para Málaga: esta es su previsión de lluvia por zonas para esta tarde
  10. 10 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

Feijóo se afana en pasar la &#039;página Mazón&#039; y retoma con los autónomos su agenda social