Alfonso Alonso, durante un acto en Vitoria. Efe

El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Le intentaron sustraer un reloj Rólex valorado en 10.000 euros, pero se resistió y acabó forcejeando con el ladrón

B. Mallo

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Quien fuera alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007, Alfonso Alonso, sufrió hace dos semanas un intento de robo violento de madrugada en el madrileño ... barrio de Salamanca del que salió indemne tras resistirse, forcejear con el ladrón y acabar en el suelo sin que le sustrajesen el reloj que era el objetivo del atacante. El actual presidente de la consultora Acento fue asaltado cuando paseaba por la calle Recoletos y el miembro de una banda especializada le intentó sustraer un Rólex valorado en más de 10.000 euros y que el expolítico tiene desde hace 30 años. La Policía Nacional está investigando los hechos como un caso de robo con violencia en grado de tentativa, según ha avanzado 'Vozpópuli'.

