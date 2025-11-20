Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El líder nacionalista Aitor Esteban. E.C.

Esteban ve un «intento evidente» del PP por vincular al PNV con la trama Cerdán

El líder nacionalista vasco traslada a Sánchez la necesidad de hacer un gesto que demuestre el «compromiso» sobre transferencias

David Guadilla

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:21

Aitor Esteban ha dejado claro este jueves que no solo está tranquilo a pesar de las informaciones que apuntan a una posible vinculación del PNV ... con la trama liderada por Santos Cerdán, sino que ve un «intento evidente» del PP por establecer esas relaciones y manchar la imagen del partido. Pero no solo eso. Los jeltzales también mantienen la presión sobre una cuestión que consideran de la máxima importancia, que fue pactada con Pedro Sánchez pero que no acaba de concretarse: la llegada a Euskadi de las transferencias pendientes del Estatuto.

